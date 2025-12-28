I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (7)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

7. Summer McIntosh (Canada, nuoto)

McIntosh ha battuto i record mondiali nei 400 metri stile libero femminili, nei 200 metri misti individuali e nei 400 metri misti individuali durante i campionati nazionali canadesi di giugno. Ai Campionati Mondiali di Nuoto di Singapore, McIntosh ha dominato conquistando l’oro nei 400 metri stile libero, nei 200 metri misti individuali, nei 400 metri misti individuali e nei 200 metri farfalla femminili.

Questa foto d’archivio, scattata il 31 luglio 2025, mostra Summer McIntosh del Canada mentre saluta gli spettatori durante la cerimonia di premiazione della finale dei 200 metri farfalla femminili ai Campionati Mondiali di Nuoto di Singapore.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).