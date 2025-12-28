I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (6)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:
6. Faith Kipyegon (Kenya, atletica leggera)
Kipyegon ha conquistato il suo terzo titolo mondiale consecutivo nei 1.500 metri femminili ai Campionati Mondiali di Atletica di Tokyo. La 31enne ha inoltre migliorato il proprio record mondiale dei 1.500 metri, portandolo a 3’48″68 durante una tappa della Wanda Diamond League a Eugene.
Questa foto d’archivio, scattata il 16 settembre 2025, mostra la medaglia d’oro Faith Kipyegon del Kenya mentre festeggia dopo la finale dei 1.500 metri femminili ai Campionati Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo, in Giappone.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]