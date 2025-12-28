I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (5)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

5. Armand Duplantis (Svezia, atletica leggera)

Duplantis ha proseguito il suo dominio nel salto con l’asta maschile, migliorando il record mondiale per quattro volte nel 2025. Il suo ultimo primato, pari a 6,30 metri e stabilito ai Campionati Mondiali di Atletica di Tokyo, ha ulteriormente consolidato il suo status. Duplantis è rimasto imbattuto in 16 competizioni disputate in stagione ed è stato nominato Atleta Mondiale dell’Anno 2025 nella categoria maschile.

Questa foto d’archivio, scattata il 16 settembre 2025, mostra il medaglia d’oro Armand Duplantis della Svezia mentre posa durante la cerimonia di premiazione del salto con l’asta maschile ai Campionati Mondiali di Atletica 2025 a Tokyo, in Giappone.

