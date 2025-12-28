I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (4)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

4. Chen Yuxi (Cina, tuffi)

Chen ha conquistato tre medaglie d’oro nella piattaforma 10 metri femminile, nella piattaforma 10 metri sincronizzata femminile e nella gara a squadre miste ai Campionati Mondiali di Nuoto di Singapore. La vittoria nella prova individuale dalla piattaforma ha segnato il suo quarto titolo mondiale nella specialità, rendendola la prima tuffatrice nella storia a raggiungere questo traguardo. Chen ha inoltre ottenuto il quarto titolo mondiale consecutivo nel sincro, seconda solo al record di cinque titoli detenuto dalla connazionale Chen Ruolin. È stata nominata Atleta Femminile dell’Anno nei Tuffi 2025 da World Aquatics. Questa foto d’archivio, scattata il 31 luglio 2025, mostra Chen Yuxi della Cina mentre posa dopo la cerimonia di premiazione della finale della piattaforma 10 metri femminile di tuffi ai Campionati Mondiali di Nuoto di Singapore.

-Foto Xinhua-

