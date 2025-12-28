I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

3. Ilia Malinin (Stati Uniti, pattinaggio di figura)

Malinin ha difeso il titolo mondiale e conquistato il suo terzo successo consecutivo nella finale del Grand Prix di pattinaggio di figura ISU. In particolare, è diventato il primo pattinatore della storia ad atterrare sette salti quadrupli in un unico programma alla finale del Grand Prix, stabilendo un nuovo record mondiale di 238,24 punti nel libero maschile.

Questa foto d’archivio, scattata il 6 dicembre 2025, mostra Ilia Malinin degli Stati Uniti mentre saluta gli spettatori dopo il programma libero maschile alla finale del Grand Prix di pattinaggio di figura ISU 2025 a Nagoya, in Giappone.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).