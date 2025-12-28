I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

2. Carlos Alcaraz (Spagna, tennis)

Alcaraz ha chiuso il 2025 come numero uno del mondo, dopo aver vinto il Roland Garros e gli US Open, portando a sei il totale dei titoli del Grande Slam conquistati finora. La sua stagione straordinaria è stata caratterizzata da 71 vittorie e solo nove sconfitte, oltre a otto titoli complessivi. Questa foto d’archivio, scattata il 7 settembre 2025, mostra Carlos Alcaraz della Spagna mentre posa con il trofeo dopo aver vinto la finale del singolare maschile degli US Open 2025 a New York, negli Stati Uniti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).