I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (10)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

10. Ousmane Dembélé (Francia, calcio)

Dembélé ha vissuto una straordinaria stagione 2024-2025 con il Paris Saint-Germain, segnando 35 gol in tutte le competizioni e contribuendo alla conquista della Ligue 1, della Coppa di Francia e del primo storico titolo di UEFA Champions League del PSG. L’attaccante francese è stato nominato Giocatore dell’Anno della Ligue 1 e Miglior Giocatore della Stagione in Champions League. Ha inoltre vinto il Pallone d’Oro e il premio FIFA The Best come miglior calciatore dell’anno.

Questa foto d’archivio, scattata il 22 settembre 2025, mostra il giocatore francese del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé mentre posa con il suo trofeo durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro France Football 2025 al Théâtre du Châtelet di Parigi, in Francia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).