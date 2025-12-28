I dieci migliori atleti del 2025 secondo Xinhua (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’anno sportivo che volge al termine, ecco la selezione dell’Agenzia di stampa Xinhua dei 10 migliori atleti del mondo nel 2025:

1. Lando Norris (Gran Bretagna, Formula 1) Nel 2025 Norris ha conquistato il suo primo titolo mondiale piloti di Formula 1 con sette vittorie, otto secondi posti e tre terzi posti, ponendo fine al dominio quadriennale di Max Verstappen. Il pilota britannico ha inoltre contribuito a permettere alla McLaren di confermarsi campione del mondo costruttori.

Questa foto d’archivio, scattata il 7 dicembre 2025, mostra il pilota britannico della McLaren Lando Norris mentre festeggia dopo il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

