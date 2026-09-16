Giappone: il desiderio di un padre e la missione di scuse della figlia per la guerra contro la Cina

TOKYO (GIAPPONE) (XINHUA) – “Vorrei che mio padre mi avesse raccontato almeno qualcosa di ciò che fece esattamente in Cina”, ha affermato Ayako Kurahashi, 79 anni, davanti a un monumento su cui sono incise le scuse del padre, in un cimitero di Yoshioka, nella prefettura giapponese di Gunma.

Il padre di Kurahashi, Yukichi Osawa, prestò servizio nel corpo di polizia militare dell’Armata giapponese del Kwantung durante l’invasione giapponese della Cina. Fu di stanza in diverse località, tra cui Tianjin, Pechino e Dongning, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang.

IL DESIDERIO DI INCIDERE LE SCUSE NELLA PIETRA

Quando il Giappone si arrese nel 1945, Osawa fu catturato dalle forze sovietiche, ma riuscì a fuggire e infine a tornare in Giappone.

Nel 1986, mentre era in punto di morte, Osawa prese un foglietto accanto al cuscino. “Me lo porse e disse: ‘Dopo la mia morte, fai incidere queste parole sulla mia lapide’”, ha ricordato Kurahashi.

“Ho prestato servizio nell’ex esercito giapponese per 12 anni e otto mesi, dieci dei quali come sottufficiale dell’esercito di stanza in Cina, con il grado di maresciallo della polizia militare… Ho preso parte alla guerra di aggressione e provo un profondo rimorso per tutto ciò che ho fatto al popolo cinese. Non posso fare altro che porgere le mie più sincere scuse al popolo cinese”, si leggeva nel foglietto.

Secondo il racconto di Kurahashi, il padre le aveva confidato di essersi pentito di aver partecipato, come poliziotto militare, alla guerra di aggressione contro la Cina e di volere un monumento con incise le proprie scuse, senza però mai rivelare che cosa avesse realmente fatto in Cina. Lo zio e il fratello maggiore della donna si opposero tuttavia fermamente all’idea, ritenendo che avrebbe disonorato la famiglia.

“Perché di preciso mio padre sentiva il bisogno di scusarsi?” Questa domanda ha sempre tormentato Kurahashi.

Alla ricerca di una risposta, la donna contattò un ex poliziotto militare che aveva prestato servizio con Osawa. Gli raccontò delle scuse pronunciate dal padre in punto di morte e lo implorò di rivelarle che cosa avesse fatto all’epoca.

“Quando vide le fotografie di mio padre negli ultimi anni della sua vita fu sopraffatto dall’emozione, ma non raccontò mai che cosa fosse accaduto allora”, ha affermato Kurahashi.

Rimasta senza risposte, Kurahashi iniziò a partecipare a sessioni di studio e seminari sulla storia della guerra di aggressione giapponese contro la Cina. Attraverso queste attività, conobbe Li Suzhen, vice presidente esecutiva dell’Associazione sino-giapponese per la ricerca sulla storia orale e la cultura, nonché illustre professoressa presso la Changchun Normal University, in Cina.

“La polizia militare giapponese esercitava ampi poteri di arresto”, ha spiegato Li, aggiungendo che il padre di Kurahashi potrebbe essere stato coinvolto in gravi crimini e che ciò potrebbe spiegare il suo desiderio di scusarsi.

UN POTENTE STRUMENTO DI REPRESSIONE

Per lo storico giapponese Seiya Matsuno, ricercatore presso l’International Peace Research Institute della Meiji Gakuin University, il ruolo della polizia militare nell’invasione giapponese della Cina è essenziale per comprendere la storia della guerra.

“La polizia militare era già presente in Cina quando fu istituita l’Armata del Kwantung”, ha riferito Matsuno a Xinhua di recente a Tokyo. “Con l’avanzare dell’aggressione giapponese dopo l’Incidente del 18 settembre e quello del 7 luglio, unità della polizia militare furono dispiegate in varie zone della Cina”.

Matsuno, che da tempo studia la storia moderna del Giappone e l’aggressione giapponese contro la Cina, ha mostrato a Xinhua copie di documenti storici da lui raccolti.

Tra questi figurava il “Sakusen Yomurei”, ovvero il Regolamento per il servizio sul campo, approvato nel 1940 dal ministero giapponese dell’Esercito. Matsuno ha indicato una sezione in cui venivano specificati i compiti della polizia militare, tra cui la protezione dei segreti militari, la ricerca delle spie, la censura delle comunicazioni e degli organi di informazione, nonché la repressione dei civili considerati “ostili”, compresi coloro che si opponevano all’esercito giapponese o si rifiutavano di collaborare con le forze di occupazione.

“Durante l’invasione e l’occupazione giapponese, la polizia militare fu l’artiglio e l’avanguardia dell’esercito giapponese nella repressione delle popolazioni locali”, ha affermato Matsuno. “Disponeva di enormi poteri ed era un’organizzazione estremamente temuta”.

Matsuno ha mostrato anche la copia di un rapporto segreto redatto da un’unità della polizia militare dell’Armata del Kwantung. Il documento descriveva come si dovesse procedere nei confronti di una persona sospettata di spionaggio.

Il rapporto concludeva che la persona non aveva alcun valore ai fini di un “utilizzo inverso”, espressione che indicava la trasformazione dei prigionieri in agenti al servizio del Giappone, e raccomandava che venisse “trasferita in via speciale”.

“Il ‘trasferimento in via speciale’ indicava l’invio della persona all’Unità 731”, ha spiegato Matsuno.

L’Unità 731, ufficialmente nota come Dipartimento per la prevenzione delle epidemie e la purificazione dell’acqua dell’Armata del Kwantung, condusse atroci esperimenti sugli esseri umani e portò avanti attività di guerra biologica e batteriologica durante la Seconda guerra mondiale.

Il padre di Kurahashi ricopriva il grado di maresciallo nella polizia militare. Secondo Matsuno, i marescialli erano generalmente responsabili di dirigere i sottoposti nelle operazioni in prima linea e Osawa potrebbe essere stato coinvolto nella ricerca, nell’arresto e nella repressione di persone che si opponevano alle forze giapponesi.

UNA FIGLIA ALLA RICERCA DELLA VERITÀ

Kurahashi ricorda il padre come un uomo severo. Una scena, tuttavia, le è rimasta particolarmente impressa nella memoria.

Un giorno, mentre guardava un programma televisivo sulla guerra condotta dal Giappone in Cina, Osawa cominciò a piangere.

“Disse che esistevano due tipi di persone”, ha ricordato Kurahashi. “Alcune gridavano e imploravano di essere risparmiate prima di venire uccise. Altre, invece, anche quando stavano per essere uccise, guardavano dritte davanti a sé con determinazione”.

“Penso che mio padre soffrisse profondamente quando ricordava quelle persone che erano state uccise da loro”, ha affermato.

Kurahashi, tuttavia, non è mai riuscita a stabilire che cosa fece esattamente il padre durante gli anni trascorsi in Cina. Il suo desiderio di lasciare una dichiarazione pubblica di pentimento, tuttavia, continuò ad accompagnarla.

Dopo la morte del fratello maggiore, che si era opposto alla costruzione del monumento, Kurahashi scrisse al nipote e ottenne il suo consenso.

Nel 1998 fece erigere un monumento separato in un angolo del cimitero di famiglia, incidendo sulla pietra l’intera dichiarazione di scuse del padre. L’ultimo desiderio di Osawa era stato finalmente esaudito.

In seguito Kurahashi si recò più volte in Cina per esprimere il rimorso del padre. Visitò, tra gli altri luoghi, il Museo della guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e il Memoriale delle vittime del massacro di Nanchino perpetrato dagli invasori giapponesi.

Vedere ulteriori testimonianze dell’invasione giapponese della Cina la colpì profondamente. “Ogni luogo ha avuto un impatto enorme su di me”, ha raccontato.

Ex insegnante di scuola media in Giappone, Kurahashi ritiene che la società giapponese non abbia riflettuto a sufficienza sulla storia della guerra. Nelle aule giapponesi, ha spiegato, gli insegnanti possono parlare agli studenti di alcuni dei luoghi in cui furono dispiegate le forze armate nipponiche, ma spesso non approfondiscono ciò che queste fecero realmente in quei territori.

Kurahashi auspica che il Giappone affronti e rifletta sulla propria storia di aggressione, e che le parole incise sul monumento di scuse del padre raggiungano un pubblico più ampio.

Di fronte a quella che considera una crescente deriva verso destra del Giappone e la rinascita di un “nuovo militarismo”, Kurahashi teme sempre più che il monumento possa essere deliberatamente danneggiato. Per questo motivo, ha deciso quest’anno di donarne una replica alla Changchun Normal University.

“‘Ciò che scompare davanti ai nostri occhi scomparirà anche dai nostri cuori’. Non voglio che un giorno questo detto diventi realtà”, ha affermato Kurahashi.

“Spero sinceramente che questo monumento di scuse non venga mai distrutto e rimanga qui per sempre, rivelando la verità della storia e salvaguardando la pace mondiale”, ha aggiunto.

– Foto Xinhua –

(XINHUA).