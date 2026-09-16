Sabato 19 settembre l’incontro tra Papa Leone XIV e gli atleti azzurri dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025

ROMA (ITALPRESS) – Sabato 19 settembre la delegazione italiana che ha rappresentato il Tricolore agli Special Olympics World Winter Games Torino 2025 saranno ricevuti in udienza dal Santo Padre. Un appuntamento particolarmente significativo per gli atleti, le loro famiglie, i tecnici, i dirigenti e per tutto il Movimento Special Olympics Italia, che incontra per la prima volta Papa Leone XIV dopo l’esperienza vissuta ai Giochi Mondiali Invernali, Torino 2025.

Un avvenimento che si inserisce in una storia di oltre cinquant’anni, fatta di attenzione, ascolto e riconoscimento, che lega Special Olympics ai pontefici e alla Chiesa cattolica.

“Ogni giorno Special Olympics valorizza, in tutto il mondo, persone con disabilità intellettive, e sentire che il nostro impegno nello sport come strumento di inclusione e dignità viene riconosciuto dal Papa ci riempie di orgoglio e responsabilità”, ha dichiarato Alessandra Palazzotti, direttore nazionale di Special Olympics Italia.

Gli atleti porteranno al Santo Padre non soltanto il ricordo dei Giochi Mondiali Invernali di Torino, ma la testimonianza concreta di come lo sport possa offrire opportunità, costruire relazioni e promuovere una cultura nella quale ogni persona sia protagonista.

-Foto ufficio stampa Special Olympics-

(ITALPRESS).