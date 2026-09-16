Cina: razzo Gravity-1 lancia in orbita nove satelliti dal mare

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato nove satelliti nelle orbite prestabilite dalle acque al largo della costa di Shanghai, nella Cina orientale.

La missione di lancio è stata condotta dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan. I satelliti, un nuovo gruppo della Costellazione Qianfan e un satellite per i test tecnologici EUHT, sono decollati alle 6:00 del mattino, ora di Pechino, a bordo del razzo vettore Gravity-1 Y3. La missione è stata dichiarata un completo successo.

Secondo OrienSpace, azienda aerospaziale commerciale cinese che ha sviluppato il razzo, la missione ha stabilito nuovi record per un singolo lancio marittimo cinese in termini di peso del carico utile e altitudine orbitale, con un peso netto del carico utile superiore a tre tonnellate e un’altitudine di inserimento in orbita di circa 800 chilometri. Il lancio ha inoltre verificato l’adattabilità del modello di lancio marittimo alle missioni con carichi utili satellitari di medie e grandi dimensioni.

Il razzo Gravity-1 ha finora effettuato quattro lanci dal mare, tutti conclusi con successo. La missione odierna ha segnato il primo lancio di un Gravity-1 finalizzato alla messa in rete di una grande costellazione di satelliti Internet in orbita terrestre bassa.

Secondo OrienSpace, i satelliti a bordo del razzo sono stati prodotti a Shanghai e lanciati dalle acque al largo della città. Questo coordinamento tra terra e mare contribuisce a migliorare l’efficienza complessiva sia della produzione spaziale commerciale sia delle operazioni di lancio.

(ITALPRESS).