ROMA (ITALPRESS) – I servizi segreti della Federazione Russa starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l’Ucraina. L’allarme è stato lanciato dalle Autorità federali statunitensi, che hanno reso noto di avere sventato un complotto per uccidere un importante dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Cinque persone sono tuttora ricercate.

Infatti, secondo un atto d’accusa reso pubblico presso il tribunale federale di Manhattan, cinque persone che si presume risiedano all’estero sono state incriminate nell’ambito del complotto. La rete di 007 aveva pagato, e tentato di pagare, individui negli Stati Uniti e in altri Paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare, con l’intenzione di ucciderli successivamente.

Secondo l’atto d’accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l’Ucraina. James C. Barnacle Jr., responsabile dell’ufficio dell’Fbi di New York, ha affermato che l’Fbi è riuscita a sventare i piani “grazie a un lavoro incessante”, mentre membri dei servizi di intelligence russi e persone a loro collegate “cospiravano per intimidire, minacciare o uccidere persone sul territorio degli Stati Uniti e in tutto il mondo”.

Darren B. Cox, responsabile dell’ufficio dell’Fbi di Washington, ha parlato dello “straordinario lavoro di numerosi uffici territoriali dell’Fbi, divisioni e agenzie partner, che insieme hanno sventato i tentativi della Russia di compiere atti violenti nella capitale della nostra nazione e in tutti gli Stati Uniti”.

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