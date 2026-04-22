Germania: presenti 700 espositori cinesi all’Hannover Messe 2026 (3)

HANNOVER (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano l’area espositiva di Unitree Robotics alla Hannover Messe 2026 a Hannover, in Germania, il 20 aprile 2026. L’evento, che rappresenta la principale fiera commerciale e industriale della Germania, ha aperto lunedì ponendo per la prima volta al centro intelligenza artificiale (IA) industriale e robot umanoidi. Le aziende cinesi mantengono una forte presenza alla rassegna, con circa 700 espositori, il che rende la Cina il Paese con il secondo contingente nazionale più numeroso dopo quello della Germania, Paese ospitante, secondo gli organizzatori

– Foto Xinhua –

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