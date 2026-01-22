MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì l’Associazione cinese per la conservazione della fauna selvatica ha firmato un accordo di cooperazione con lo zoo Hellabrunn di Monaco di Baviera per la tutela dei panda giganti, che prevede l’arrivo allo zoo di due esemplari provenienti dalla Cina nell’ambito di un programma decennale.

In un comunicato, l’associazione ha dichiarato che gli esperti cinesi hanno effettuato diverse visite di ispezione e valutazione a Monaco di Baviera per aiutare a garantire che i due panda giganti possano vivere in buona salute presso lo zoo.

La Germania ospita già dei panda giganti allo zoo di Berlino. Nel 2017, i panda Meng Meng e Jiao Qing sono arrivati da Chengdu nell’ambito di un accordo di cooperazione della durata di 15 anni. Nel 2019 Meng Meng ha dato alla luce i gemelli Meng Xiang e Meng Yuan, segnando la prima nascita di panda giganti in Germania. I cuccioli maschi sono tornati in Cina nel dicembre 2023.

Il 22 agosto 2024, Meng Meng ha dato alla luce un’altra coppia di cuccioli gemelli, entrambe femmine, chiamate Meng Hao e Meng Tian. Lo zoo di Berlino ha dichiarato che i cuccioli dovrebbero rimanere a Berlino per due o quattro anni prima di tornare in Cina.

