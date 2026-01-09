Germania: BASF avvia steam cracker nel nuovo sito cinese a Zhanjiang

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il colosso chimico tedesco BASF ha messo in funzione uno steam cracker con una capacità annua di produzione di etilene pari a un milione di tonnellate, presso il suo complesso produttivo di nuova costruzione, noto come sito Verbund, a Zhanjiang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Si tratta del primo steam cracker al mondo che impiega il 100% di energia rinnovabile per alimentare i suoi compressori principali, ha dichiarato BASF.

“Questo importante traguardo nel nostro sito Verbund di Zhanjiang rafforza in modo significativo le catene diversificate del valore di BASF in Cina e ci pone in una posizione ottimale per fornire sostegno ai clienti in un’ampia gamma di settori”, ha affermato Stephan Kothrade, membro del consiglio di amministrazione di BASF SE e direttore tecnico.

Secondo l’azienda, Zhanjiang diventerà il terzo sito Verbund più grande di BASF a livello mondiale, dopo Ludwigshafen e Anversa, e fungerà da modello per una produzione sostenibile in Cina e a livello globale.

I prodotti del sito BASF di Zhanjiang saranno destinati principalmente ai clienti del mercato cinese, il più grande e in più rapida crescita nel settore chimico a livello mondiale, secondo l’azienda.

