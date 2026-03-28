GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il colosso chimico tedesco BASF ieri ha avviato a pieno regime il suo imponente complesso produttivo nella provincia del Guangdong, segnando il più grande progetto singolo di investimento interamente controllato da un’impresa tedesca in Cina.

Con un investimento di 8,7 miliardi di euro (circa 10 miliardi di dollari USA), il sito integrato copre circa 4 chilometri quadrati nella città di Zhanjiang, nel Guangdong, ha dichiarato la società. La mossa, secondo gli analisti del settore, sottolinea l’impegno a lungo termine di BASF nella sua espansione in Cina, mentre il Paese continua a promuovere un’apertura ad alto standard.

Il complesso, noto come sito Verbund, ha avviato con successo 32 linee di produzione e sta realizzando oltre 70 prodotti, compresi prodotti chimici di base e intermedi e prodotti chimici speciali per i settori dei trasporti, dei beni di consumo, dell’elettronica, della cura della casa e della persona.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).