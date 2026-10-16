ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Scrutando il pubblico presente nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Yin Yuzhen ha indicato il suo amico statunitense Ronald Sakolsky. Invitato a salire sul palco, Sakolsky l’ha stretta in un forte abbraccio, mentre un’ondata di applausi risuonava nella sala plenaria.

Pochi istanti prima, Yin aveva ricevuto un trofeo di cristallo come riconoscimento per essere stata nominata una delle 100 eroine dei sistemi agroalimentari e dello sviluppo rurale della FAO. Al suo fianco, Sakolsky ha unito le mani, visibilmente commosso, prima che entrambi sollevassero il premio davanti alla platea che applaudiva.

La loro amicizia è iniziata 27 anni fa, quando Sakolsky, allora in Cina per uno scambio didattico, raccolse 5.000 dollari per sostenere l’impegno di Yin nella piantumazione di alberi. Nessuno dei due avrebbe potuto immaginare l’emozionante incontro che li attendeva decenni dopo.

Yin è stata l’ultima persona premiata a essere annunciata durante la cerimonia di ieri. L’agricoltrice cinese ha dedicato oltre quattro decenni della sua vita alla lotta contro la desertificazione nell’area sabbiosa di Maowusu, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, contribuendo a trasformare un paesaggio un tempo arido in una distesa verde.

Un breve video proiettato sul grande schermo ha mostrato Yin intenta a piantare alberi, insieme a immagini dei due amici da giovani e del loro ricongiungimento in Cina ad agosto. Man mano che le immagini scorrevano, entrambi si sono commossi fino alle lacrime.

Salito sul palco con il microfono in mano, Sakolsky ha faticato a parlare, con la voce che si è spezzata più volte per l’emozione.

“Ha piantato molti semi e all’inizio solo pochi sono germogliati. Ma lei non si è arresa. Ha piantato altri semi e ne sono sopravvissuti alcuni in più”, ha raccontato, ricordando la determinazione di Yin nei primi anni del suo lavoro.

Asciugandosi gli occhi, ha aggiunto: “Oggi la nostra storia ha piantato un seme per tutti i presenti”.

Quando è arrivato il suo turno di parlare, Yin era altrettanto commossa e ha faticato a trattenere le lacrime mentre si rivolgeva al pubblico.

“Io e Sakolsky, che considero un fratello maggiore, non ci vedevamo da 26 anni. Non avrei mai pensato che, poco più di due mesi dopo, ci saremmo ritrovati qui”, ha affermato, ringraziandolo per averla aiutata a rinverdire il deserto.

In mattinata, i due amici avevano visitato il giardino sul tetto della sede della FAO. Sotto un ulivo, Yin si è chinata a raccogliere alcune olive nere cadute e le ha esaminate con attenzione nel palmo della mano. Il suo sguardo attento, affinato da quattro decenni di lavoro di rimboschimento, era naturalmente attratto dal verde circostante ovunque andasse.

Quella mattina nel giardino sono stati piantati tre alberi di lagerstroemie, uno dei quali da Yin, che ha scritto con cura il proprio nome e la data sul tronco.

“Questo riconoscimento non appartiene soltanto a me, ma anche alle tante persone generose che mi hanno aiutata nell’area sabbiosa di Maowusu e a innumerevoli altre”, ha dichiarato Yin.

-Foto Xinhua-

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