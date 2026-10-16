ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Qu Dongyu (a sinistra), consegna il premio a Dong Minfang durante la cerimonia dedicata alle “100 eroine dei sistemi agroalimentari e dello sviluppo rurale” della FAO, a Roma, il 15 ottobre 2026.

Dong è presidente della cooperativa professionale specializzata in macchinari agricoli Fengrui nella contea di Yueyang, nella provincia dello Hunan, nella Cina centrale.

Yu Jinxiu e Dong Minfang sono state inserite tra le 100 eroine della FAO, nell’ambito di un’iniziativa di riconoscimento globale promossa dall’organizzazione. Da anni condividono le proprie competenze per aiutare migliaia di persone a trovare lavoro e avviare attività imprenditoriali, contribuendo ad aumentare i redditi degli abitanti delle zone rurali. Le Nazioni Unite hanno proclamato il 2026 come Anno internazionale della donna agricoltrice per valorizzare il contributo delle donne ai sistemi agroalimentari e promuovere politiche e investimenti che ne migliorino l’accesso ai finanziamenti, alle conoscenze e ai servizi.

-Foto Xinhua-

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