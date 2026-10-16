Cisgiordania, fotoreporter del Washington Post e due palestinesi feriti in un attacco da parte dei coloni

ROMA (ITALPRESS) – Diversi palestinesi e una fotoreporter del Washington Post, Heidi Levine, sono rimasti feriti nel corso di attacchi dei coloni israeliani contro palestinesi e persone impegnate nella raccolta delle olive nei villaggi di Burqa e Abu Falah e nella cittadina di Turmus Ayya, nella provincia di Ramallah, nella Cisgiordania centrale. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui gli attacchi hanno visto l’uso di munizioni vere, aggressioni fisiche e l’incendio di veicoli e alberi di ulivo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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