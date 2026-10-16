Mulè a New York, il Nasdaq rende omaggio all’Italia

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè a Times Square con Jordan Saxe, presidente del Capital Market, davanti al totem del Nasdaq dedicato a Montecitorio e alle imprese italiane. Durante l’incontro, Mulè ha sottolineato la capacità del sistema produttivo nazionale di affrontare le sfide dell’innovazione e dei mercati internazionali, definendo Wall Street “la fiera delle opportunità”. Il vicepresidente ha poi invitato Saxe alla Camera per proseguire il confronto nei prossimi mesi.

– foto Nasdaq Market –

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