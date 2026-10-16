ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Yin Yuzhen partecipa alla cerimonia dedicata alle “100 eroine dei sistemi agroalimentari e dello sviluppo rurale” dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), a Roma, il 15 ottobre 2026.

Yin Yuzhen, pioniera cinese nella lotta alla desertificazione, è stata inserita tra le 100 eroine nell’ambito di un’iniziativa di riconoscimento globale promossa dalla FAO. Yin ha dedicato oltre quattro decenni alla lotta contro la desertificazione nell’area sabbiosa di Maowusu, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale. Dopo decenni di instancabile piantumazione di alberi, lei e la sua famiglia hanno trasformato porzioni di paesaggio un tempo arido in una distesa verde, superando condizioni difficili e l’avanzata delle sabbie. La sua storia ha anche dato vita a un’amicizia duratura con Ronald Sakolsky, insegnante statunitense in pensione, che decenni fa raccolse 5.000 dollari per sostenere il suo lavoro di imboschimento.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).