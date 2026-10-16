Disagi al traffico aereo, coinvolti 10 voli tra Malta e l’Italia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Dieci voli tra Malta e l’Italia sono stati interessati oggi da ritardi e cancellazioni a causa di anomalie tecniche rilevate nella rete nazionale di navigazione aerea italiana. L’ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha comunicato che i problemi sono stati individuati durante la notte nella rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo su tutto il territorio nazionale. L’ente ha escluso l’ipotesi di attività dolose, compresi eventuali attacchi informatici, precisando tuttavia che sono ancora in corso le verifiche per individuare l’origine delle anomalie e ripristinare la piena funzionalità dei sistemi. I disservizi hanno provocato ritardi e cancellazioni su numerosi collegamenti. L’aeroporto internazionale di Malta, secondo quanto riferito, non avrebbe ancora ricevuto una spiegazione ufficiale in merito ai voli interessati. Tra i collegamenti coinvolti figurano quelli operati da Ryanair da e per Milano Bergamo e Bologna, oltre ai voli in arrivo da Venezia Treviso e Torino. Cancellati i voli Wizz Air da e per Roma Fiumicino. Disagi anche per KM Malta Airlines, con ripercussioni sui collegamenti in arrivo dallo scalo romano e sulle partenze dirette a Milano Linate. Il sito dell’aeroporto di Roma Fiumicino ha segnalato ritardi e cancellazioni, mentre negli aeroporti milanesi i ritardi hanno oscillato tra i 30 minuti e oltre due ore.

Diversi voli sono stati cancellati. Per limitare le conseguenze dei problemi tecnici, ENAV ha attivato sistemi alternativi di trasmissione dati, con l’obiettivo di consentire il maggior numero possibile di partenze, compresi i voli intercontinentali. La capacità complessiva del traffico aereo è stata tuttavia ridotta al 50%. I sistemi di emergenza avevano consentito di mantenere regolare il traffico fino alle 6 del mattino. Con l’aumento dei volumi di traffico e il persistere delle anomalie, è stato necessario introdurre misure di regolazione dei flussi e ridurre il numero di aeromobili in movimento. Le operazioni per individuare la causa del problema e ripristinare la piena operatività della rete sono proseguite nel corso della giornata.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).