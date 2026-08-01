BARCELLONA (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Europa occidentale si sta riscaldando più rapidamente di molte altre aree del mondo, alimentando ondate di calore più frequenti e creando le condizioni per incendi boschivi sempre più gravi, ha dichiarato venerdì in un’intervista a Xinhua un esperto climatico spagnolo.

Mentre alla fine di luglio la Spagna entrava nella quarta ondata di calore dell’estate, con temperature fino a 42 gradi Celsius previste in molte zone, Ruben del Campo, portavoce dell’Agenzia meteorologica statale spagnola (AEMET), ha affermato che il Paese ha registrato temperature eccezionalmente elevate sia a giugno sia a luglio.

Secondo l’AEMET, quello del 2026 è stato il secondo giugno più caldo e il terzo più secco in Spagna dall’inizio delle rilevazioni nazionali, nel 1961.

Il caldo estremo è stato accompagnato da una serie di incendi boschivi che finora, nel corso dell’estate, hanno costretto quasi 200.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni in Spagna e nel sud della Francia, mentre le fiamme continuavano a propagarsi.

“Alcuni studi dimostrano che l’Europa occidentale, compresi Regno Unito, Francia, Italia, Spagna e Portogallo, si sta riscaldando più rapidamente di molte altre aree del mondo e che siamo anche maggiormente esposti alle ondate di calore”, ha affermato del Campo.

Secondo il portavoce dell’AEMET, i Paesi del Mediterraneo “sono tra i più vulnerabili alle ondate di calore nelle nuove condizioni climatiche”. Del Campo ha osservato che in alcune zone della Spagna le temperature avevano già raggiunto i 35 gradi Celsius alla fine di maggio.

A luglio l’Organizzazione meteorologica mondiale ha riferito che, nel suo complesso, l’Europa si è riscaldata di circa due gradi Celsius rispetto alla storica ondata di calore del 1976. L’organizzazione attribuisce il costante aumento delle temperature estive in gran parte al cambiamento climatico, una conclusione condivisa da del Campo.

“Esiste un chiaro legame con il cambiamento climatico. Un aumento della temperatura media determina sempre una crescita degli episodi di caldo estremo ed è esattamente ciò a cui stiamo assistendo”, ha dichiarato.

Le temperature elevate, la bassa umidità relativa e i forti venti hanno creato condizioni favorevoli agli incendi boschivi in tutta Europa durante l’estate. Gravi roghi hanno devastato alcune aree della Spagna centrale, comprese zone nei pressi di Madrid, e della Francia sud-occidentale, in particolare intorno a Bordeaux.

“Il caldo comincia prima e la scarsità di piogge fa sì che anche la siccità estiva inizi in anticipo. Ciò significa che la vegetazione boschiva, soprattutto erbe sottili e arbusti, si secca più intensamente e rapidamente. Quando scoppia un incendio, questa materia organica secca brucia in modo violento e veloce, rendendo le fiamme difficili da controllare fin dall’inizio”, ha spiegato del Campo.

L’esperto ha avvertito che la minaccia degli incendi boschivi potrebbe persistere per tutto agosto, poiché le temperature dovrebbero rimanere elevate e le condizioni meteorologiche continuare a favorire roghi di vaste proporzioni. “Anche solo per ragioni meteorologiche, la gestione degli incendi dovrà adattarsi a estati più lunghe e calde”.

Alla fine di luglio, gli incendi boschivi avevano bruciato quasi 180.000 ettari in Spagna, circa sei volte i 29.817 ettari registrati nello stesso periodo del 2025, secondo il ministero spagnolo per la Transizione ecologica e la Sfida demografica.

(ITALPRESS).