Relazioni solide e impegno comune tra Marocco e Italia per la stabilità del Mediterraneo

ROMA (ITALPRESS) – Il rafforzamento delle relazioni tra Marocco e Italia, il sostegno internazionale al piano di autonomia per il Sahara e l’impegno per la stabilità nel Mediterraneo e in Medio Oriente sono stati al centro dell’intervento dell’ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla, in occasione della Festa del Trono celebrata ieri a Roma, alla presenza, tra gli altri, del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Nel suo discorso, Balla ha ricordato il “ventisettesimo anniversario dell’ascesa al Trono di Sua Maestà il Re Mohammed VI”, sottolineando i progressi compiuti dal Marocco in termini di sviluppo economico, coesione sociale e modernizzazione, in linea con le priorità indicate nel discorso reale del 29 luglio 2026. L’ambasciatore ha evidenziato come il percorso del Regno sia fondato su “centralità del cittadino, crescita inclusiva e sostenibile e rafforzamento della giustizia territoriale”, oltre che su investimenti in infrastrutture, transizione energetica e sicurezza idrica.

Ampio spazio è stato dedicato alla questione del Sahara marocchino, definita “prima causa nazionale”. Balla ha richiamato la Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, sottolineando che “oltre 140 Stati membri sostengono l’iniziativa marocchina di autonomia”, considerata una soluzione “realistica e duratura”.

Sul piano bilaterale, l’ambasciatore ha ribadito la solidità dei rapporti tra Rabat e Roma, uniti dalla visione di un Mediterraneo “spazio di dialogo, pace e prosperità”, e ha lodato il ruolo della comunità marocchina in Italia come “ponte umano” tra i due Paesi.

In ambito internazionale, Balla ha confermato l’impegno del Marocco per una soluzione a due Stati nella questione palestinese, con Gerusalemme Est capitale, e ha ricordato il ruolo attivo del Regno negli sforzi di stabilizzazione e ricostruzione di Gaza, anche in attuazione della Risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza.

Infine, l’ambasciatore ha richiamato le iniziative strategiche del Marocco in Africa, tra cui il progetto di accesso dei Paesi del Sahel all’Atlantico e il gasdotto Marocco-Nigeria, evidenziando l’obiettivo di promuovere integrazione e sviluppo nel continente.

– Fonte foto: Ambasciata del Marocco a Roma –

(ITALPRESS).