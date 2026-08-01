HUANGPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista si esercita nel parapendio in una base dedicata nella cittadina di Jiuzhou, nella contea di Huangping, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 30 luglio 2026. Durante le vacanze estive, i visitatori si recano nella base per sorvolare le montagne con piloti professionisti godendosi la fresca aria montana.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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