Sale al 3,5 la disoccupazione a Malta, forte aumento dei senza lavoro

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tasso di disoccupazione a Malta è salito al 3,5% nel giugno 2026, rispetto al 2,6% registrato nello stesso mese dell’anno precedente, secondo gli ultimi dati ufficiali.
Il numero dei disoccupati si è attestato a 12.146 a giugno, in lieve calo rispetto ai 12.408 di maggio, ma in aumento del 36,2% rispetto agli 8.919 registrati nel giugno 2025, segnale di un mercato del lavoro più debole rispetto a un anno fa.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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