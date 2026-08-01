PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sempre più giovani cinesi si stanno imponendo sulla scena mondiale nei rispettivi settori, ha affermato ieri la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning, sottolineando che queste storie individuali di successo, nel loro insieme, testimoniano la vitalità, la fiducia e il coraggio dei giovani cinesi.

Mao ha rilasciato queste dichiarazioni durante un regolare briefing con la stampa, quando le è stato chiesto di rispondere ai commenti secondo cui la Cina starebbe assistendo a una crescita dei giovani talenti nel campo dell’innovazione.

Due matematici cinesi hanno ricevuto la medaglia Fields, mentre un giovane imprenditore cinese del settore della robotica è apparso sulla copertina dell’ultimo numero del “TIME”. Molti dei principali progetti scientifici e tecnologici della Cina, compresi i programmi spaziali, sono portati avanti da gruppi con un’età media di poco superiore ai 30 anni.

“I giovani sono il futuro. La gioventù trascende i confini. Ci auguriamo che i giovani di tutti i Paesi uniscano le forze per contribuire allo sviluppo globale e creare un futuro più luminoso per l’umanità”, ha concluso Mao.

(ITALPRESS).