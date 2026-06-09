PYONGYANG (REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA) (XINHUA) – Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina, conclude la visita di Stato nella Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK), partendo da Pyongyang il 9 giugno 2026. Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della DPRK, e la moglie Ri Sol Ju si sono recati all’aeroporto per salutare Xi e sua moglie Peng Liyuan, organizzando in loro onore una solenne cerimonia di commiato.
-Foto Xinhua-
(XINHUA).
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