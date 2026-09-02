Cina: ripristinato l’accesso stradale al valico di Gyirong nello Xizang (1)

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra le operazioni di sgombero e riparazione della strada in corso nell’area centrale del valico di Gyirong, colpito da una colata di fango nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 2 settembre 2026. L’accesso stradale all’area centrale del valico è stato sostanzialmente ripristinato alle ore 10 di questa mattina, dopo giorni di lavori ininterrotti per riparare il tratto danneggiato della strada statale G216. Squadre di soccorso, generi di prima necessità e alcune attrezzature per le operazioni di salvataggio sono entrati nell’area centrale attraverso la strada, secondo quanto riferito dai soccorritori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)