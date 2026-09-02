Tunisia, oltre 2.000 ettari di boschi e uliveti colpiti dagli incendi nella provincia di Siliana

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Oltre 2.000 ettari di boschi e uliveti potrebbero essere stati colpiti dagli incendi divampati nei giorni scorsi nella provincia di Siliana, nel nord-ovest della Tunisia. Lo ha riferito il commissario regionale allo sviluppo agricolo di Siliana, precisando che le fiamme hanno interessato in particolare aree di pini d’Aleppo e uliveti.

Per fronteggiare l’incendio, l’Esercito nazionale tunisino ha effettuato 25 interventi di spegnimento aereo tra il 31 agosto e il primo settembre, a sostegno delle operazioni condotte dalle autorità sul terreno. Le fiamme, partite dalla zona di Mezata, si sono estese verso Ain Boussaadia e Blouta, arrivando fino ai confini della provincia di Kairouan. Secondo le autorità locali, 115 persone sono state evacuate. Non sono state segnalate vittime.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).