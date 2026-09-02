UDINE (ITALPRESS) – E’ l’Udinese che ha la meglio nel derby del Triveneto nei sedicesimi di coppa Italia, ma non è certo stata una passeggiata per gli uomini di Runjaic, soprattutto nel primo tempo. Inizia decisamente meglio il Venezia che comanda il gioco fin dai primissimi minuti. Ne bastano appena 9 per passare in vantaggio, con un’azione manovrata: cross di Correia dalla destra, conclusione di Lauberbach, Mrozek arriva con i piedi sul pallone ma sulla ribattuta Sagrado è lesto ad anticipare tutti e insaccare. I padroni di casa sembrano assenti, sia per quanto riguarda la manovra che per le opportunità in zona gol, con i lagunari che amministrano consolidando il risultato andando più volte al tiro con lo stesso Lauberbach e Dagasso. Manca la precisione, così come a Davis che ha il merito di svegliare i suoi tirando da metà campo poco prima della mezz’ora, con Montipò che guarda il pallone finire sul fondo. Il portiere è maggiormente protagonista poco dopo, con una doppia parata su Miller e Unai Gomez. Dal quarto corner casalingo, dopo una pressione di diversi minuti, arriva il pari friulano con Bayo che di testa sfrutta al meglio il cross dalla sinistra di Vojvoda. Finale di tempo ancora con Montipò che si rifugia in angolo su Kalstrom. A inizio ripresa Runjaic sostituisce Bertola, in difficoltà sulla destra, con Abankwah, bella scoperta di questo inizio di stagione. La musica cambia notevolmente, con i bianconeri che crescono di intensità dando l’impressione di voler impattare in maniera diversa sulla partita. Dopo 8 minuti bella palla di Arizala da metà campo per Davis che controlla bene sulla destra, supera bene Bella-Kotchap e serve ottimamente per Bayo che sul secondo palo di destro trova ancora modo di esultare, questa volta più vicino ai tifosi di casa. Il match ha meno sussulti, con i friulani che controllano e i ragazzi di Stroppa che non riescono a creare particolari pericoli al debuttante Mrozek. I tentativi da segnalare sono di Rrhamani e Sohm, ma il portiere polacco non ha particolari problemi. Finale di partita con diversi giovani in campo, ma la sostanza non cambia. Saranno i bianconeri ad affrontare negli ottavi di finale di dicembre l’Atalanta di Sarri a Bergamo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]