Egitto, Al-Sisi riceve Xi Jinping al Palazzo presidenziale di Al-Ittihadiya: focus sulle relazioni tra i Paesi

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha ricevuto oggi al Palazzo presidenziale di Al-Ittihadiya l’omologo cinese Xi Jinping. Xi è in visita ufficiale in Egitto in occasione del 70° anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dall’ambasciatore Mohamed El-Shenawy, portavoce della Presidenza egiziana, su facebook, nel corso dei colloqui Al-Sisi ha sottolineato il valore strategico delle relazioni tra Egitto e Cina, elevate al livello di partenariato strategico globale nel 2014.

Al-Sisi ha inoltre espresso apprezzamento per i progressi della cooperazione bilaterale, in particolare nei settori dell’industria e del trasferimento tecnologico. Il presidente egiziano ha annunciato l’intesa per avviare la terza fase dell’espansione della zona industriale sino-egiziana nella Zona economica del Canale di Suez, con nuovi progetti nei settori delle energie rinnovabili, dell’industria automobilistica, del tessile e delle fibre chimiche.

Sul piano regionale, Al-Sisi ha ribadito la necessità di ridurre l’escalation e privilegiare le soluzioni diplomatiche per affrontare le crisi. “L’Egitto è pronto a proseguire il coordinamento con tutte le parti regionali e internazionali, in particolare con la Cina, per ridurre le tensioni regionali e affrontare sfide internazionali che nessun Paese può gestire da solo”, ha affermato.

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(ITALPRESS)