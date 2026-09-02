Media “Prossimi colloqui Libano-Israele a Roma il 15 e 16 settembre”

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Il prossimo ciclo di colloqui tra Libano e Israele potrebbe svolgersi a Roma il 15 e 16 settembre. Lo riferisce l’emittente televisiva libanese Mtv. L’ambasciata degli Stati Uniti a Roma ha già ospitato due colloqui fra le delegazioni di Beirut e Tel Aviv il 14-15 luglio e dal 4 al 6 agosto scorsi, in seguito all’accordo quadro firmato a Washington il 26 giugno. L’intesa raggiunta negli Stati Uniti prevede il disarmo della milizia libanese Hezbollah e la graduale cessione del controllo di alcune zone nel sud del Libano dall’esercito israeliano a quello libanese, partendo da alcune zone pilota.

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