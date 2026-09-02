KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho discusso dell’attacco russo all’aeroporto di Lipsia” col cancelliere tedesco Friedrich Merz, “si tratta dell’ennesima escalation russa ed è importante che la Germania abbia reagito”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X. “Friedrich mi ha informato sulle misure adottate. Da parte mia, gli ho assicurato che l’Ucraina è pronta ad aiutare, con competenze, esperienza o in altri ambiti in cui la Germania potrebbe averne bisogno. I nostri team stanno già finalizzando il testo dell’accordo sui droni, che, tra le altre cose, fornirà sicuramente sia alla Germania che all’Ucraina ulteriori capacità di difesa”, ricorda. “Abbiamo discusso del contenuto dell’accordo e di quando potremo firmarlo. Abbiamo concordato di incontrarci di persona. Ho anche ringraziato Friedrich per il costante sostegno e la leadership della Germania nella protezione della vita degli ucraini: questo mese arriveranno nuovi pacchetti di difesa aerea dalla Germania”, conclude.

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