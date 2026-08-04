TAIPEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli artisti della Compagnia teatrale delle miniere di carbone cinesi, provenienti dalla Cina continentale, hanno messo in scena a Taiwan, lo scorso fine settimana, diversi spettacoli di arti performative tradizionali cinesi, tra cui lo xiangsheng (dialogo comico), il kuaiban (racconto ritmato) e l’Opera di Pechino.

Dallo scorso venerdì a domenica si sono tenuti tre spettacoli a Taipei e Kaohsiung, con la partecipazione di un gruppo di artisti veterani della compagnia, fondata nel 1947.

Ying Ning, vice direttore della compagnia, ha affermato che gli artisti hanno scelto di presentare al pubblico di Taiwan una più ampia varietà di autentiche arti performative tradizionali cinesi, promuovendo così lo scambio attraverso lo Stretto di Taiwan e rafforzando la comprensione reciproca.

Lo spettacolo messo in scena venerdì a Taipei ha attirato centinaia di persone, che hanno accolto con grande calore le esibizioni applaudendo a lungo. “Gli artisti del kuaiban sono stati straordinari: hanno recitato scioglilingua con grande scioltezza mentre battevano abilmente delle tavolette di legno”, ha affermato uno studente universitario del secondo anno di cognome Hsieh, riferendosi con entusiasmo alla narrazione ritmica accompagnata dal battito delle bacchette di bambù.

“Spero che queste arti performative tradizionali vengano tramandate di generazione in generazione”, ha aggiunto Hsieh.

Du Yinlong, che si è esibito nello xiangsheng insieme al fratello gemello, ha spiegato che hanno rivisto alcuni dei loro copioni per adattarli meglio ai gusti e al contesto culturale del pubblico taiwanese, aggiungendo anche contenuti legati alla musica popolare.

“Le persone su entrambe le sponde dello Stretto condividono molti ricordi culturali. Speriamo che la combinazione delle arti performative tradizionali con la musica popolare riesca a suscitare una maggiore risonanza nel pubblico”, ha affermato.

“Non vedo l’ora di assistere ad altri spettacoli di questo tipo a Taiwan”, ha dichiarato un residente locale di cognome Sheng, che ha assistito allo spettacolo a Taipei. “Spero anche di visitare altre città della Cina continentale e di godermi altre forme caratteristiche di arti performative tradizionali”.

(ITALPRESS).