L’Ambasciatore d’Italia a Sofia Marcello Apicella incontra il Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” Gen. Francesco Ferrara

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia a Sofia Marcello Apicella ha incontrato in Residenza il Generale di Brigata Francesco Ferrara, Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.

La Brigata Bersaglieri “Garibaldi” sarà interessata, nel corso del 2026, alle attività connesse al processo di elevazione della Forward Land Forces (FLF) Bulgaria alla capacità di livello brigata, in attuazione delle decisioni assunte dalla NATO nel corso del Vertice di Madrid del 2022, che prevedono la possibilità di incrementare la consistenza dei Battle Group multinazionali fino al livello brigata, attraverso l’integrazione di ulteriori forze, capacità e strutture di comando, in relazione all’evoluzione del contesto strategico.

Durante l’incontro, l’Ambasciatore si è soffermato sulla situazione politica del Paese dopo la recente vittoria del partito Bulgaria Progressista e sulle particolari sfide che il Paese affronta; ha, inoltre, sottolineato l’apprezzamento delle autorità locali per il contributo italiano al rafforzamento della postura di deterrenza e difesa della NATO sul fianco orientale dell’Alleanza.

– foto Ambasciata d’Italia a Sofia –

(ITALPRESS).