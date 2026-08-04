Cina: Yunnan, villaggio potenzia infrastrutture per raggiungere fondovalle (3)

XUANWEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 31 luglio 2026, mostra due ascensori panoramici presso il Gran Canyon del fiume Nizhu, nel villaggio di Nizhuhe, cittadina di Puli, nella città di Xuanwei della provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. L’ascensore, alto 288 metri, è situato accanto a un’altra struttura dello stesso tipo, in servizio dal 2022. Il suo utilizzo dovrebbe agevolare ulteriormente gli spostamenti degli studenti del posto per raggiungere le scuole. Nizhuhe è un piccolo villaggio situato in una profonda valle scavata dal fiume Nizhu, che scorre da sud a nord. In passato, il percorso più breve dal fondovalle alla cima della montagna era un ripido sentiero lungo la parete rocciosa e il viaggio di andata e ritorno richiedeva quasi sei ore. I bambini e i loro genitori dovevano affrontare questo faticoso tragitto almeno una volta ogni dieci giorni. Nel 2022 le cose sono migliorate in modo significativo: l’area panoramica è stata completata e aperta al pubblico, con l’entrata in funzione di un ascensore panoramico alto 268 metri e di un sistema di funivie. Le strutture sono accessibili gratuitamente agli abitanti del posto. Oggi, la combinazione di navette turistiche, ascensori e funivie ha ridotto a circa 30 minuti il tragitto degli studenti verso le scuole. È stato inoltre allestito un percorso dedicato agli studenti, con agenti di polizia e personale specializzato che li accompagnano durante il tragitto.

-Foto Xinhua-

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