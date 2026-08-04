Usa, Trump istituisce la Commissione Presidenziale per i coniugi dei militari

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che istituisce la President’s Military Spouse Commission, nuovo organismo consultivo incaricato di formulare raccomandazioni per migliorare la qualità della vita dei coniugi del personale delle Forze armate statunitensi, riconosciuti dall’amministrazione come un elemento determinante per la prontezza operativa e la capacità di mantenere gli organici.

La Commissione affronterà in via prioritaria le criticità legate ad alloggi, occupazione, assistenza sanitaria, servizi per l’infanzia ed educazione. “L’America non può avere il più forte esercito del mondo senza l’amore e la dedizione dei nostri straordinari coniugi dei militari”, ha dichiarato Trump durante la firma del provvedimento, aggiungendo che molti affrontano “mesi di separazione dai propri cari” e continui trasferimenti.

Il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha sottolineato che “se il militare sa che la propria famiglia è al sicuro, sarà disposto a fare uno sforzo in più”, mentre il presidente del Joint Chiefs of Staff, generale Dan Caine, ha definito i coniugi “la base che sostiene la prontezza militare”, affermando che “i coniugi dei militari americani sono dieci volte più forti”.

Presieduta da Jennifer Hegseth e composta dai coniugi dei vertici civili e militari del Dipartimento della Guerra, la Commissione si riunirà mensilmente alla Casa Bianca e opererà con il supporto amministrativo del Dipartimento, inserendosi nelle iniziative finanziate dal One Big Beautiful Bill Act, che destina circa 9 miliardi di dollari al benessere del personale e delle famiglie militari.

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