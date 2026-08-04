Malta raddoppia l’importo minimo delle multe per i turisti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha raddoppiato l’importo minimo delle sanzioni amministrative elevate sul posto ai turisti, portandolo da 25 a 50 euro, in seguito all’entrata in vigore, martedì, di una nuova disposizione normativa.

Il primo ministro Robert Abela ha annunciato il provvedimento, definendolo un ulteriore passo per garantire maggiore ordine e rispetto nei confronti delle comunità locali. Abela ha sottolineato che un’applicazione efficace della legge è nell’interesse di tutti e ha assicurato che l’esecutivo continuerà ad adottare le misure necessarie per tutelare l’ordine pubblico. Le multe sul posto sono state introdotte il mese scorso in risposta alle preoccupazioni per i comportamenti antisociali di alcuni turisti, in particolare nelle aree a maggiore afflusso turistico dell’isola.

Le sanzioni si applicano esclusivamente ai residenti non abituali, ossia ai visitatori che non sono cittadini maltesi né titolari di un permesso di residenza a Malta. La normativa prevede inoltre che i turisti che si rifiutano di pagare immediatamente la sanzione possano vedersi sequestrare dalla polizia il passaporto o la carta d’identità fino all’avvenuto pagamento. Le nuove misure fanno seguito alla diffusione, durante l’estate, di numerosi video sui social media che mostravano turisti intenti a disturbare i residenti e a violare la legge.

Lo scorso mese il ministro degli Affari Interni e della Sicurezza, Glenn Bedingfield, ha inoltre annunciato che i non residenti destinatari di una multa sul posto, o di più sanzioni per un importo complessivo pari o superiore a 200 euro, potranno essere espulsi da Malta prima della conclusione della loro vacanza. Un’apposita disposizione conferisce al responsabile principale dell’immigrazione il potere di revocare il permesso di soggiorno del visitatore qualora, dopo aver valutato le circostanze del caso, ritenga che la sua permanenza nel Paese sia contraria all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o all’interesse pubblico.

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(ITALPRESS).