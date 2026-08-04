PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio cinese dei servizi è cresciuto dell’8,3% su base annua nella prima metà del 2026, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero del Commercio.

Da gennaio a giugno di quest’anno, il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di servizi ha sfiorato i 3.780 miliardi di yuan (circa 556,56 miliardi di dollari USA), secondo i dati.

Nel periodo considerato, le esportazioni di servizi di viaggio hanno registrato il tasso di crescita più elevato tra le cinque principali categorie di esportazioni di servizi, aumentando del 31,1%, fino a 229,2 miliardi di yuan.

Nello stesso periodo, il commercio dei servizi ad alta intensità di conoscenza è cresciuto del 6,7% su base annua, raggiungendo i 1.660 miliardi di yuan e rappresentando il 44% dell’intero commercio dei servizi. In particolare, le esportazioni di servizi culturali e ricreativi personali e i compensi per l’utilizzo della proprietà intellettuale sono aumentati rispettivamente del 57,2% e del 44,3%.

I dati pubblicati oggi mostrano inoltre che nel periodo le importazioni di servizi di trasporto hanno raggiunto i 498,1 miliardi di yuan, con un aumento del 30,4%, il tasso di crescita più elevato tra le cinque principali categorie di importazioni di servizi.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).