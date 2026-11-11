Cina: ZXMOTO raggiunge il traguardo delle 100.000 motociclette prodotte (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli operai al lavoro in uno stabilimento dell’azienda cinese che produce motociclette ZXMOTO a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, l’11 novembre 2026. ZXMOTO ha ampliato la propria capacità produttiva da quando la sua prima motocicletta prodotta in serie è uscita dalla linea di produzione nel marzo 2025. L’azienda ha raggiunto il traguardo di produzione delle 10.000 unità nel luglio 2025 e delle 100.000 unità nel novembre di quest’anno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)