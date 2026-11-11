Cina: completato scavo del tunnel sottomarino di Jintang su lato di Zhoushan (2)

ZHOUSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli operai al lavoro nel cantiere sul versante di Zhoushan del tunnel sottomarino di Jintang a Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, l’11 novembre 2026. Oggi è stato completato lo scavo con una macchina perforatrice a scudo su questo versante, segnando un importante traguardo nella costruzione della ferrovia Ningbo-Zhoushan. Il tunnel, lungo 16,18 chilometri, che collega l’isolotto di Jintang, a Zhoushan, e la zona costiera di Ningbo, è una componente fondamentale della ferrovia ad alta velocità lunga 76,4 chilometri. Una volta completata, la ferrovia fornirà a Zhoushan il suo primo collegamento ferroviario.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)