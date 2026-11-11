Egitto, membri del “Consiglio dei musulmani d’Europa” e dei “Fratelli Musulmani” inseriti nelle liste legate al terrorismo

ROMA (ITALPRESS) – Continuano a emergere dettagli sulla decisione della Corte penale del Cairo, che ha inserito nelle liste delle persone legate al terrorismo i membri del “Consiglio dei musulmani d’Europa“, le sue istituzioni e filiali, insieme a 36 dirigenti dei Fratelli musulmani.

Nella lista compaiono i vertici dell’organizzazione internazionale e i responsabili della gestione e dei finanziamenti, a partire da Salah Mohamed Abdel Haq, attuale vice-guida del movimento. Tra i nomi più rilevanti figura Ibrahim Farouk al-Zayat, considerato uno dei più pericolosi.

Secondo fonti di Al Arabiya.net, al-Zayat è il responsabile degli affari finanziari e organizzativi dei Fratelli musulmani in Europa. In passato ha guidato l’Unione islamica in Germania e diretto l’Istituto europeo di scienze umane. Ha supervisionato le organizzazioni del movimento sul territorio tedesco e ha ampliato la propria influenza dopo il matrimonio con Sabiha Erbakan, nipote del fondatore del partito Refah, Necmettin Erbakan. Le autorità tedesche lo indicano come il principale referente dell’organizzazione internazionale in Germania e responsabile della raccolta fondi, al punto da essere soprannominato “ministro delle Finanze dei Fratelli musulmani”. Nel settembre 2022 il Consiglio superiore dei musulmani di Germania lo ha destituito da tutti gli incarichi e espulso per casi di falsificazione.

Subito dopo al-Zayat per importanza viene l’iracheno Anas Osama al-Tikriti, presidente e fondatore della Fondazione Cordoba in Gran Bretagna e uno dei principali ex leader della Lega islamica. È considerato la facciata mediatica e politica dell’organizzazione a Londra. Ha legami stretti con Hamas: ha contribuito a fondare l’Iniziativa dei musulmani britannici insieme al dirigente hamasiano Mohamed Sawalha e risulta coinvolto, insieme ad Azzam Tamimi, in campagne mediatiche e provocazioni contro l’Egitto.

Nella lista compare anche Hussein Mohamed Halawa, segretario generale del Consiglio europeo per la fatwa e la ricerca e imam del Centro islamico di Dublino, in Irlanda, definito il pilastro giuridico e amministrativo del Consiglio sul continente. Tra gli altri nomi rilevanti figura il palestinese Wisam al-Bardawil, dirigente con un ruolo di primo piano nella direzione delle istituzioni dei Fratelli musulmani in Europa, soprattutto in Svizzera e Francia. Ha studiato medicina, ha acquisito la cittadinanza russa e libica e ha iniziato l’attività organizzativa nel 2006 insieme a Nidal Awadallah al-Heih. È stato muftì della Repubblica di Carelia per 15 anni e ha operato anche nella regione di Murmansk. È attivo nella raccolta di fondi e nella creazione di comunità musulmane in diverse città russe.

Figurano inoltre Fouad al-Alawi Bouaraqi, dirigente di primo piano nella struttura del Consiglio dei musulmani d’Europa con incarichi direttivi in Francia e in Europa; Mohieddin Mustafa al-Bagouri, responsabile esecutivo e amministrativo delle reti educative e istituzionali del movimento sul continente; e il dottor Chakib bin Makhlouf, di origine marocchina e residente in Svezia, già presidente della Federazione delle organizzazioni islamiche in Europa, dove ha ricoperto diversi ruoli apicali utilizzati dall’organizzazione internazionale per orientare le attività europee.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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