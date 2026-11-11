MILANO (ITALPRESS) – “A San Siro c’è sempre tanta gente a vedere le partite, sicuramente è un bene poter contare su tanti tifosi”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia della sfida di Nations League a San Siro contro la Francia. “Finora abbiamo fatto 4 buone partite, anche la prima con il Belgio è servita per migliorarci – dice riferendosi al ko nel match d’esordio -. Dobbiamo continuare così perchè la strada è lunga e queste belle partite servono per migliorare”. A Parigi, nel match d’andata, gli azzurri fecero benissimo contro i “bleus” di Zidane. “Abbiamo fatto una buona partita in Francia, dobbiamo cercare di farlo anche domani sera migliorando alcune cose rispetto a Parigi. Dobbiamo cercare di vincere e il nostro obiettivo, se è possibile, è anche quello di giocar bene. La mentalità che dobbiamo avere è quella di vincere, poi ci giocheremo la qualificazione a Bruxelles contro il Belgio perchè penso che loro faranno un buon risultato in Turchia”. I dubbi di formazione ci sono “e me li tengo fino a domani mattina, è tutto abbastanza chiaro, ma dobbiamo prendere ancora delle decisioni”, spiega Mancini che sorride sulle defezioni con cui dovrà fare i conti Zinedine Zidane. “La Francia ha giocatori talmente forti in attacco che se in sei si fanno male ne ha altri sei più forti, basta vedere chi giocherà, chi manca e chi è rimasto a casa per rendersene conto. Non credo che cambierà molto a livello qualitativo. Dobbiamo sapere che giocheremo contro una delle squadre più forti al mondo”.

Attività stampa alla vigilia anche per Riccardo Calafiori. “Ancora c’è tanto da fare, ma credo che l’ultima parentesi in Nazionale si possa considerare positiva, questo ci dà consapevolezza, ma domani sarà un altro test importante”. Nella Francia ci saranno tante assenze. “Loro lì davanti hanno un livello molto alto, per noi difensori non sarà facile, ma c’è da aspettarselo e cercheremo di ottenere un risultato positivo così come l’ultima volta. Sono sempre contento quando ci sono queste grandi partite e spero di giocarne il più possibile di questo livello”. Secondo Calafiori domani sarà fondamentale l’aspetto mentale. “Serve tanto la testa in questo tipo di partite, soprattutto se si dovesse commettere qualche errore, quel che conta sarà la reazione della squadra”.

Mancini continua a convocare giovani, l’età media si abbassa e Calafiori, 24 anni, è già tra i senatori del gruppo. “Ultimamente è vero, la squadra si è ringiovanita e quindi sento di avere qualche responsabilità in più, ma a livello di presenze sto un pò indietro rispetto ad altri. Io credo di essere un leader più che nelle azioni in campo che nel linguaggio”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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