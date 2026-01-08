Cina: Zheng Qinwen non parteciperà agli Australian Open 2026

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La campionessa olimpica cinese Zheng Qinwen giovedì ha annunciato il suo ritiro dagli Australian Open, spiegando di non aver ancora raggiunto le condizioni di gara desiderate.

Zheng ha pubblicato una dichiarazione sui social media, affermando che la decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione da parte del suo team e su consiglio medico.

Pur sottolineando che il recupero sta procedendo bene e che la preparazione fuori stagione si è svolta senza problemi, Zheng ha aggiunto che competere al Grand Slam richiede di essere in “condizioni estremamente competitive”.

“Al momento non ho ancora raggiunto le migliori condizioni che mi ero prefissata”, ha spiegato l’atleta.

Zheng ha definito il ritiro una decisione “incredibilmente difficile”.

“Melbourne è il mio posto fortunato, dove ho vinto la mia prima partita nel tabellone principale del Grande Slam e dove mi sono trovata meglio. Ho un legame speciale con questo luogo ed ero davvero impaziente di iniziare la nuova stagione al Melbourne Park”, ha scritto l’atleta.

Zheng ha raggiunto la sua prima finale del Grande Slam agli Australian Open 2024, dove è stata sconfitta da Aryna Sabalenka. Lo scorso luglio ha subito un intervento chirurgico al gomito dopo essere stata eliminata al primo turno di Wimbledon. La 23enne ha poi saltato gli US Open e diversi altri tornei, prima di tentare il rientro al China Open, ma è stata costretta al ritiro nel terzo set del match di terzo turno a causa di una ricaduta dell’infortunio.

