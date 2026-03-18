Cina: ZGC Forum 2026, focus su piena integrazione tra innovazione tecnologica e industriale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Zhongguancun Forum (ZGC Forum) 2026 si concentrerà sul tema della “piena integrazione tra innovazione tecnologica e industriale”, ha dichiarato oggi una funzionaria del ministero della Scienza e della Tecnologia.

L’evento di quest’anno si terrà a Pechino dal 25 al 29 marzo. Oltre 1.000 ospiti provenienti da più di 100 Paesi e regioni dovrebbero partecipare al forum, che prevede più di cento eventi, come affermato da Lin Xin, vice ministra della Scienza e della Tecnologia, in una conferenza stampa.

L’edizione 2026 sarà caratterizzata da quattro elementi distintivi. In primo luogo, metterà l’accento sull’incremento degli sforzi della capitale per diventare un centro internazionale di innovazione scientifica e tecnologica, organizzando forum e introducendo politiche inerenti volte ad approfondire il coordinamento tra Pechino, Tianjin e Hebei, tutte situate nel nord della Cina, ha affermato Lin.

Lin ha inoltre osservato che sarà posto l’accento sulla profonda integrazione dell’innovazione tecnologica con l’innovazione industriale, concentrandosi su settori d’avanguardia come il 6G, le interfacce cervello-computer e la terapia cellulare e genica.

Anche l’avanzamento integrato dell’istruzione, della scienza e della tecnologia, e della coltivazione dei talenti sarà una caratteristica chiave del forum 2026, secondo Lin.

Inoltre, ha aggiunto la vice ministra, il forum di quest’anno metterà in risalto l’apertura e la cooperazione scientifiche e tecnologiche di alto livello.

Il forum 2026 è organizzato congiuntamente da diversi enti governativi cinesi, tra cui il ministero della Scienza e della Tecnologia, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Fondato nel 2007, questo forum di Pechino è diventato un evento internazionale globale, completo, aperto e di alto livello volto a rafforzare l’innovazione globale nella scienza e nella tecnologia.

(ITALPRESS).