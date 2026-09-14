Cina: Yunnan, il Coro delle lucciole dà voce ai bambini di Dulongjiang (2)

GONGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Li Shuying insegna agli studenti a cantare durante una lezione di musica presso la Dulongjiang Nine-Year Comprehensive School, nella cittadina di Dulongjiang, contea autonoma Dulong e Nu di Gongshan, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 7 settembre 2026.

In un’aula della scuola, l’insegnante di musica 27enne Li Shuying si occupa di guidare gli studenti durante le prove. Li è arrivata a Dulongjiang, una cittadina nel cuore dei monti Hengduan, dalla città di Baoshan, nello Yunnan, per insegnare musica. Si occupa della formazione e della gestione del coro della scuola, il “Coro delle lucciole”. Il coro aveva in passato sospeso le prove a causa di conflitti di orario e della carenza di personale docente. Dopo l’arrivo di Li, ha ripreso a provare due o tre volte alla settimana e il suo canto è tornato a risuonare in tutto il campus.

Oggi il coro conta 43 membri ed è guidato insieme da Li e da Di Songmei, un’insegnante di musica di etnia Dulong. “Spero di coltivare nei bambini la capacità di scoprire la bellezza attraverso la musica”, ha affermato Li. “Ascoltando musica di diversi generi, i bambini possono avvicinarsi a culture differenti e conoscerle, formando gradualmente una propria concezione della bellezza”. Negli ultimi anni, il coro si è esibito in città come Shanghai e Kunming e ha ottenuto riconoscimenti in competizioni a livello di prefettura e provinciale. Li ha osservato che, con l’aumento delle opportunità di esibirsi, i bambini, inizialmente timidi e riservati, sono diventati sempre più sicuri di sé e allegri, trovando il coraggio di esprimersi. Anche il sogno della musica ha gradualmente messo radici ed è cresciuto nei loro cuori. “Finché i bambini vorranno cantare, continuerò a insegnare loro”, ha affermato Li, aggiungendo che in futuro vorrebbe che più persone li conoscessero e ascoltassero le loro voci.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).