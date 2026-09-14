A Trieste l’incontro tra il segretario InCE Dal Mas e l’ambasciatore ucraino in Italia Brusylo

TRIESTE (ITALPRESS) – L’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Ihor Brusylo, ha incontrato oggi a Trieste il segretario generale dell’Iniziativa Centro Europea (InCE) Franco Dal Mas, in vista della presidenza ucraina dell’organismo prevista per il 2027.

“L’incontro – ha spiegato Brusylo – si è incentrato sulle attività e sul ruolo dell’InCE. Riteniamo necessaria una sua crescita nell’ambito della collaborazione con l’Unione europea da una parte e con le regioni e i territori dall’altra. L’obiettivo dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea passa anche attraverso l’esperienza dei Paesi che già ne fanno parte. In questo senso, l’InCE rappresenta un ponte tra gli Stati membri dell’Unione Europea e i Paesi candidati”. Il diplomatico ucraino ha voluto “ringraziare l’InCE e il segretario Dal Mas per il supporto immediato e continuo all’Ucraina dopo l’aggressione russa, ma anche la Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno, concretizzatosi anche recentemente con aiuti umanitari a favore del nostro Paese”.

La futura presidenza ucraina dell’InCE, ha aggiunto Brusylo, “punterà l’attenzione non solo sull’integrazione europea, ma anche su alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore, quali la sicurezza cibernetica e lo sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere. Il rafforzamento del legame InCE-Ue rappresenta un’opportunità sostanziale per l’Europa. Insieme si può fare di più”.

Il segretario generale dell’InCE, Franco Dal Mas, ha ribadito “la condanna senza mezzi termini dell’aggressione russa, che abbiamo espresso da subito e che continuiamo a esprimere. Nel corso degli anni abbiamo fatto tanto per l’Ucraina, attraverso progetti concreti come quello a favore del trasporto pubblico elettrico nella città di Ternopil. La direzione politica è ben precisa, ovvero portare nel 2027 la presidenza dell’InCE al popolo ucraino”. Secondo Dal Mas, “l’eroica resistenza ucraina è un segno di civiltà che va al di là dell’Ucraina stessa”, toccando i valori stessi dell’Occidente e dell’Unione europea. “Il nostro scopo – ha proseguito Dal Mas – è favorire l’integrazione europea tramite la cooperazione regionale; con la presidenza ucraina, l’InCE potrà avere un ruolo centrale nelle vicende del continente”.

“Ma è prioritario – ha proseguito il segretario generale dell’InCE – arrivare finalmente a una conclusione del conflitto e al ripristino del diritto internazionale. L’Ucraina oggi è simbolo della riunificazione dell’Europa, così come lo sono i Balcani Occidentali”. L’Ucraina, secondo Dal Mas, ha ricordato “il senso della storia a tutta l’Europa e a tutto il mondo”. L’Europa, ha infine osservato, “potrà davvero ricongiungersi solo quando i confini dell’Ucraina saranno riconosciuti e quando quel Paese, insieme a Moldova e Balcani Occidentali, potranno far parte dell’Unione Europea”.

– Foto xu7/Italpress –

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