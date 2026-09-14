Libia, incontro tra i vertici Noc e Usa per discutere i dossier del settore petrolifero e del gas

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente della National Oil Corporation (NOC) libica, Masoud Suleiman, ha incontrato il consigliere senior per le politiche agli affari libici del Dipartimento di Stato americano, Jeremy Berndt, per discutere dossier del settore petrolifero e del gas.

E secondo quanto dichiarato da Suleiman, i due hanno esaminato l’attuazione del bilancio della NOC in base all’accordo di spesa unificato e la necessità di finanziamenti per garantire stabilità operativa e sostenibilità della produzione.

Hanno inoltre discusso la situazione delle aziende americane attive nel settore petrolifero libico, il sostegno alla loro presenza e cooperazione con la NOC per raggiungere gli obiettivi di aumento della produzione, e l’importanza di rafforzare le capacità dell’ente.

Suleiman ha ribadito la necessità di preservare la stabilità del settore e consentire alla NOC di svolgere il proprio ruolo tecnico nazionale a sostegno dell’economia.

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