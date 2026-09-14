Arabia Saudita, bin Salman incontra il capo del Centcom Usa

IPA72803558 - Mandatory Credit: Photo by Saudi Press Agency/APAImages/Shutterstock (16763644a).Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud meets with Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif during a meeting in Jeddah, Saudi Arabia. March 12, 2026..Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud meets with Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif during a meeting in Jeddah, Istanbul, Saudi Arabia - 13 Mar 2026

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha incontrato il capo del Comando centrale americano (CENTCOM), l’ammiraglio Brad Cooper. I due hanno discusso gli ultimi sviluppi regionali, riferisce la televisione di Stato saudita, in un contesto di escalation degli attacchi contro il regno da parte degli Houthi yemeniti, allineati all’Iran. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”. Non è chiaro dove si sia svolto l’incontro.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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