Arabia Saudita, bin Salman incontra il capo del Centcom Usa

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha incontrato il capo del Comando centrale americano (CENTCOM), l’ammiraglio Brad Cooper. I due hanno discusso gli ultimi sviluppi regionali, riferisce la televisione di Stato saudita, in un contesto di escalation degli attacchi contro il regno da parte degli Houthi yemeniti, allineati all’Iran. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”. Non è chiaro dove si sia svolto l’incontro.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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